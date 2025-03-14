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Spor

Bursaspor, Kuşadası maçına hazırlanıyor

Bursaspor, 3. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kuşadasıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

IHA14 Mart 2025 Cuma 08:39 - Güncelleme:
Bursaspor, Kuşadası maçına hazırlanıyor
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TFF 3. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kuşadasıspor ile karşı karşıya gelecek Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor.

Bursaspor deplasmanda Kuşadasıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde taktik çalışmaları yaptı. Bursaspor, Kuşadasıspor maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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