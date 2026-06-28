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Spor

Bursaspor, Lewis Baker'ı kadrosuna kattı

Bursaspor, son olarak Stoke City forması giyen İngiliz orta saha Lewis Baker'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu, daha önce Türkiye'de Trabzonspor formasıyla 36 maçta görev yapmıştı.

HABER MERKEZİ28 Haziran 2026 Pazar 00:52 - Güncelleme:
Bursaspor, Lewis Baker'ı kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursaspor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Lincoln Henrique transferinin ardından son olarak Stoke City forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Bursaspor, transferi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ailemize hoş geldin, Lewis Baker" ifadeleriyle açıkladı.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

2020-2021 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekipte çıktığı 36 maçta 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

STOKE CITY PERFORMANSI

Stoke City forması ile 130 maça çıkan Baker, 30 gol 11 asistlik performans sergiledi.

  • Lewis Baker transfer
  • Bursaspor
  • Trabzonspor forması

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