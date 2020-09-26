Bursaspor lige Beşiktaş galibiyetiyle başladı

DHA 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:41 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:46

ING Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Beşiktaş’ı 89-73 yendi. Mücadelenin skoreri ev sahibi ekipten 20 sayı ile Malik Ti Derrious Newman oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayıp 4. dakikası 6-6 eşitlikle geçilen maçta, Can Maxim Mutaf ve Munford ile set hücumlarında etkili olan Frutti Extra Bursaspor, 8. dakikayı 22-14 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde iyi performansını sürdüren yeşil-beyazlılar, 9. dakikada farkı çift hanelere (27-16) çıkardığı çeyreği 28-18 üstün bitirdi.



İkinci çeyrekte açılan farkın rahatlığıyla kontrollü oyunlarla hücum eden Bursaspor, Newman'ın üst üste attığı sayılarla 14. dakikada 9-0'lık seri yakaladı ve skoru 37-23'e getirdi. Beşiktaş'ın boş geçen hücumlarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, soyunma odasına da 16 sayılık farkla gitti: 50-34.

Üçüncü çeyreğe Can Maxim Mutaf ve Kadji'nin basketleriyle başlayan Bursa temsilcisi, 21. dakikada farkı 20 sayıya kadar çıkardı. Farkı kapatmak için savunmadaki sertliği artırıp daha agresif hücum eden Beşiktaş, Alperen Şengün ve Şehmus Hazer ikilisiyle skor üreterek 11-0'lık seri yakaladı ve farkı 29. dakikada 13'e indirdi: 66-53. Bursaspor, final periyoduna 69-56 üstün girdi.

Son periyotta Beşiktaş zaman zaman farkı tek hanelere indirse de rakibine geri dönüş şansı tanımayan Frutti Extra Bursaspor, parkeden 89-73 galip ayrıldı.

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Kerem Baki

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Xavier Tyler Jerome Munford 18, Perry James Jones 6, Can Maxim Mutaf 13, Kenneth Kadji 15, Daniel Domonique Hamilton 4, Malik Ti Derrious Newman 20, Oğuz Savaş 7, Birkan Batuk 6, İzzet Türkyılmaz, Tevfik Akdamar, Ömer Can İlyasoğlu

BEŞİKTAŞ: Şehmus Hazer 18, Ömer Yasir Küçük 4, Sadık Emir Kabaca 10, Egehan Arna 6, Alperen Şengün 17, Furkan Haltalı 8, Eray Akyüz 5, Mehmet Yağmur 2, Ercan Osmani 2, Isaiah Michael Blackmon 1, De Jon Markel Davis, Sedat Ali Karagülle

1'İNCİ PERİYOT: 28-18

DEVRE: 50-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-56