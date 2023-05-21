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Spor

Bursaspor ligi dörtlü averajla 14. sırada bitirdi

Nazilli Belediyespor'la 1-1 berabere kalan ve ligi 46 puanla tamamlayan Bursaspor, 3 takımla aynı puana sahip oldu. Yeşil-beyazlılar, yapılan dörtlü averajla birlikte ligi 14. sırada tamamladı.

IHA21 Mayıs 2023 Pazar 11:35 - Güncelleme:
Bursaspor ligi dörtlü averajla 14. sırada bitirdi
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Nazilli Belediyespor'la 1-1 berabere kalan ve ligi 46 puanla tamamlayan Bursaspor, 3 takımla aynı puana sahip oldu. Yeşil-beyazlılar, yapılan dörtlü averajla birlikte ligi 14. sırada tamamladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta nefesleri kesti. Küme düşme riski ile Nazilli Belediyespor maçına çıkan Bursaspor, aldığı 1 puanla ligde tutundu. 36 maçta 46 puan toplayan yeşil-beyazlılar, 3 takımla aynı puanda yer aldı. Bursaspor'un dışında Isparta 32 Spor, Arnavutköy Belediyespor ve Nazilli Belediyespor 46'şar puanla ligi bitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun verilerine göre yapılan dörtlü averajla Bursaspor, 14. sırada yer aldı.

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