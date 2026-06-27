Bursaspor, Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattı

Türkiye'de daha önce Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Lincoln Henrique, Türkiye'ye döndü.

BURSASPOR AÇIKLADI

1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

2 MİLYON EURO BONSERVİS

Bursaspor, Brezilyalı futbolcunun transferi için Alverca'ya 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve 27 yaşındaki futbolcunun haklarının yüzde 70'ini eline alacak.

SEZON PERFORMANSI

Alverca'da geçen sezon 32 maçta süre bulan Lincoln Henrique, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.