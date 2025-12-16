Bursaspor maç fazlasıyla lider

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta karşılaşmasında Somaspor kendi evinde ligin iddialı ekiplerinden Bursaspor'a 3-0 yenildi. Yeni stadında oynadığı ikinci maçı da kaybeden Somaspor 16. sırada düşme potasından çıkmazken, Bursaspor ise maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Stat: Soma Nazım Yavuz Stadyumu

Hakemler: Doğu Yılmaz, Hasan Ata, Sadettin Ebrar Balcı

Somaspor: Eran Şenol, Yiğit Utku Gök, Bulut Uysal (dk. 46 Asım Hamzacebi), Arda Gülmez, Ömür Pektaş, Emre Tepegöz (dk. 80 Emir Şenocak), Caner Cengiz, Burak Enes Fiştikoğlu, Erdem Özcan (dk. 80 Bahadır Abdulkadir Yağız), Aykut Çolakoğlu, Emre Gürsel Hürcan (dk. 86 Nicolo Mikael Avellino)

Yedekler: Yusuf Taha Emir, Enes Yetkin, Kaan Uslu, Hayati Gülören, Orhan Ertaş, Emir Doğru

Teknik Direktör: Recep Çetin

Bursaspor: Anıl Atağ, Hamza Gür, Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Barış Gök, Ertuğrul İdris Furat, Hakkı Türker (dk. 83 Enes Çalışkan), Musa Çağıran (dk. 67 Muhammet Zeki Dursun), İlhan Depe, Tunahan Ergül (dk. 46 Ahmet Hakan Atış), Muhammet Demir (dk. 75 Ali Kerim Yıldız)

Yedekler: Kerem Matışlı, Salih Efe Fidan, Furkan Emre Ünver, Emir Kayacık, Arda Gülmez, Taha Karataş

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Goller: Ertuğrul İdris Furat (dk. 11), İlhan Depe (dk. 54), Muhammet Demir (dk. 66) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Bulut Uysal, Arda Gülmez, (Somaspor)