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Spor

Bursaspor, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Göztepe maçında talimatlara aykırı harekete sebebiyle Bursaspor'u Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk etti.

IHA16 Aralık 2020 Çarşamba 18:02 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 18:02
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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı Göztepe maçı sonrası PFDK’ya sevk edildi. İzmir deplasmanından 5-4’lük galibitle dönen yeşil beyazlılar, talimatlara aykırı hareket etmeleri sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Bursaspor Kulübü’nün 15.12.2020 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş.-Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 6/11 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

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