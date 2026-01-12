İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1422
  • EURO
    50,4872
  • ALTIN
    6375.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bursaspor puan farkını açtı

Bursaspor'un 3-0 hükmen kazandığı haftada Aliağa FK ve Mardin 1969 Spor mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar zirvede puan farkını açtı.

IHA12 Ocak 2026 Pazartesi 11:57 - Güncelleme:
Bursaspor puan farkını açtı
ABONE OL

Bursaspor, rakibi Yeni Malatyaspor'un küme düşürülmesi nedeniyle 3-0 hükmen kazandı. Ligin 18. haftasında tescillenen bu sonuçla yeşil-beyazlı ekip haftayı önemli bir avantajla kapattı.

Aynı haftada şampiyonluk yarışındaki rakipler de puan kayıpları yaşadı. Aliağa FK, deplasmanda Kahramanmaraş İstiklal Spor'a 2-0 mağlup olurken, Bursaspor ile arasındaki puan farkı 10'a çıktı.

ZİRVE YARIŞINDA DENGELER DEĞİŞTİ

Haftaya Bursaspor'un yalnızca 1 puan gerisinde giren Mardin 1969 Spor ise sahasında Muş Spor'a 3-0 kaybederek büyük bir yara aldı. Bu sonuçla Mardin temsilcisi, yeşil-beyazlıların 4 puan gerisine düştü.

18. hafta sonunda Bursaspor 41 puanla liderliğini sürdürürken, Kahramanmaraş İstiklal Spor 38 puanla ikinci sırada yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.