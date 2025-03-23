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Spor

Bursaspor puan farkını tekrar açtı

TFF 3. Lig 1. Grup 25. hafta maçlarının ardından rakiplerinin puan kaybı yaşaması, Bursaspor'un puan farkını yeniden açmasını sağladı.

IHA23 Mart 2025 Pazar 13:33 - Güncelleme:
Bursaspor puan farkını tekrar açtı
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Bursaspor evinde konuk ettiği Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü ilk yarıda bulduğu 4 golle mağlup ederken puanını 55'e yükseltti.

Ligde oynanan son 3 karşılaşmada istediği sonuçları alamayan Bursaspor, teknik direktör Adem Çağlayan gözetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Kırşehir FSK'yı 4-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 1 Grup'ta en yakın rakiplerinin puan kaybetmesi üzerine yeşil-beyazlılar puan farkını 7'ye çıkardı.

Muşspor kendi evinde Karşıyaka ile 1-1 berabere kaldı. Düzcespor büyük hayal kırıklığı yaşayarak Ergene Velimeşespor'a 2-0 mağlup oldu. Bursaspor'un ligde tek mağlubiyetini tattıran Belediye Kütahyaspor ise sahasında konuk ettiği Kemerkent Bulvarspor'a 2-1 mağlup olunca 25. haftanın en kazançlısı Bursaspor oldu.

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