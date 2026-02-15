İSTANBUL 23°C / 13°C
  Bursaspor, sahasında Kırklarelispor'u mağlup etti
Spor

Bursaspor, sahasında Kırklarelispor'u mağlup etti

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 24. haftasında sahasında Kırklarelispor'u 4-0 mağlup etti.

IHA15 Şubat 2026 Pazar 22:32 - Güncelleme:
Bursaspor, sahasında Kırklarelispor'u mağlup etti
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda yaklaşık 41 bin 500 taraftarın önünde oynanan mücadelede yeşil-beyazlı ekip, 11. dakikada Salih Kavrazlı'nın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. 19. dakikada Emir Kaan Gültekin'in asistinde bir kez daha sahneye çıkan Salih Kavrazlı, farkı ikiye çıkardı. İlk yarının uzatma dakikalarında bir gol daha bulan Kavrazlı, hat-trick yaparak takımını soyunma odasına 3-0 üstün götürdü.

Perdeyi Emir Kaan Gültekin kapattı

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan yeşil-beyazlı ekip, 51. dakikada Emir Kaan Gültekin'in attığı golle skoru 4-0'a getirdi. Mücadelenin 86. dakikasında konuk ekipte Semih Üstün, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İlerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca Bursaspor, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

