Bursaspor şampiyonluk maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig'in 33. haftasında oynanacak kritik mücadele öncesi yeşil-beyazlı ekip, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcuların moralli ve istekli olduğu gözlendi.
Çalışmanın ikinci bölümünde pas organizasyonları üzerinde durulurken, antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi. Teknik heyetin oyuncularla yakından ilgilendiği idmanda, Mustafa Er'in maçın önemine vurgu yaparak futbolcularını uyardığı öğrenildi.
Taraftarı önünde galip gelerek şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.