Bursaspor şampiyonluk yolunda iki kritik deplasmana çıkacak

Bursaspor için ligde kritik bir süreç başlıyor. Yeşil-beyazlı ekip, önümüzdeki iki haftada üst üste deplasman maçlarına çıkacak. Liderliğini koruyan Timsah, bu zorlu virajı kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda avantajını artırmayı hedefliyor.

İlk durak Muş olacak. Bursaspor, 8 Mart Pazar günü saat 13.30'da Muşspor deplasmanına çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligdeki en yakın rakibiyle arasındaki 7 puanlık farkı 10'a çıkarmayı amaçlıyor.

KAHRAMANMARAŞ DEPLASMANI KRİTİK

Bursaspor'u bir sonraki hafta ise bir başka zorlu deplasman bekliyor. Yeşil-beyazlılar, ligdeki en yakın takipçilerinden biri olan Kahramanmaraş İstiklalspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Şampiyonluk yarışının doğrudan etkilenebileceği bu mücadelede alınacak bir galibiyet, Bursaspor'un liderliğini daha da sağlamlaştırması açısından büyük önem taşıyor.

SEZONUN SON VİRAJI

Zorlu deplasman maratonunun ardından Bursaspor, sahasında Güzide Gebzespor'u ağırlayacak. Ligin kalan bölümünde ise yeşil-beyazlıları Fethiyespor deplasmanı, Mardin 1969 karşılaşması, Ankara Demirspor deplasmanı, Somaspor ve Aliağa maçları bekliyor.

Bu kritik süreçte alınacak sonuçlar, şampiyonluk yarışını belirleyecek.