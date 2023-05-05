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Spor

Bursaspor, Şanlıurfaspor mesaisini tamamladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Beyaz Grup 36. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

IHA5 Mayıs 2023 Cuma 19:09 - Güncelleme:
Bursaspor, Şanlıurfaspor mesaisini tamamladı
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Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlılar, yarın Şanlıurfa'ya gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 36. haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde 5'e 2 pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, yarın sabah saatlerinde Şanlıurfa'ya hareket edecek.

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