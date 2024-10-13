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Spor

Bursaspor seriyi bozmadı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 6'ncı haftasında Bursaspor, sahasında Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya geldi. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'ndaki maçı Bursaspor 3-0'lık skorla kazandı.

13 Ekim 2024 Pazar 22:17 - Güncelleme:
Bursaspor seriyi bozmadı
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 6'ncı haftasında Bursaspor, sahasında Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya geldi. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'ndaki maçı Bursaspor 3-0'lık skorla kazandı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Mücahit Can Akçay, 75. dakikada Bilal Özer (kendi kalesine) ve 90+2'de Taha Can Velioğlu attı.

Bu karşılaşmada da kalesini gole kapatan Bursaspor, bu anlamda sezona harika bir başlangıç yaptı. Yeşil-beyazlılar, bu sezon oynadığı 8 karşılaşmanın hiçbirinde rakiplerine gol izni vermedi. (6 lig, 2 kupa) Bursaspor, profesyonel liglerde gol yemeyen tek takım konumunda yer alıyor.

KADIN CİNAYETLERİNE TEPKİ

Bursaspor taraftarı, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 6'ncı haftasında Kahramanmaraşspor maçı öncesi anlamlı bir organizasyona imza attı.

Son günlerde gündemde olan kadın cinayetleri nedeniyle Bursaspor taraftarları, kadın cinayetlerinde ölenlerin isimlerinin yazıldığı pankartlar açtı. Pankartlar tribünlerden büyük alkış aldı.

LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Bursaspor, 16 puana ve grupta liderliğe yükseldi.. Kahramanmaraşspor, 9 puanda kaldı.

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