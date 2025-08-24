İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Bursaspor sezona çok ''farklı'' başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ilk maçında Bursaspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Mücadeleyi Bursaspor, 8-0 kazandı.

HABER MERKEZİ24 Ağustos 2025 Pazar 18:15 - Güncelleme:
Bursaspor sezona çok ''farklı'' başladı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ilk maçında Bursaspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Mücadeleyi Bursaspor, 8-0 kazandı.

Bursaspor'un gollerini; 1. ve 41. dakikalarda Ertuğrul Ersoy, 10. dakikada Tayfun Aydoğan, 58. ve 82. dakikalarda Sertaç Çam, 78. ve 84. dakikalarda Muhammet Demir ile 89. dakikada İlhan Depe kaydetti.

Bu sonuçla berabere Bursaspor, sezona galibiyetle başladı. Fifa'dan 6 puan silme cezası alan Yeni Malatyaspor ise -6 puan ile son sırada konumlandı.

Bursaspor gelecek hafta ligde 1461 Trabzon'u konuk edecek.

