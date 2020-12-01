İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Aralık 2020 Salı / 15 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8502
  • EURO
    9,3953
  • ALTIN
    455.643
  • BIST100
    1306.85
Spor

Bursaspor taktik çalıştı

Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor, günü taktik idmanla tamamladı.

IHA01 Aralık 2020 Salı 14:21 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 14:21
ABONE OL

TFF 1.Lig’in 12. haftasında sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlı takım son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. Bursaspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak olan maç Cuma günü saat 19.00’da başlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.