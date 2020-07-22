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Spor

Bursaspor taraftarı Play-Off heyecanını böyle yaşadı

TFF 1. Lig'de Play-Off maçında Bursaspor ile Adana Demirspor arasındaki maçı Bursaspor taraftarı dev ekranda takip etti.

DHA22 Temmuz 2020 Çarşamba 22:49 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 22:49
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TFF 1’inci Lig Play-Off yarı final turunun ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşılaşırken, yeşil beyazlı taraftarlar zorlu randevuyu dev ekrandan takip etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun otopark alanına kurulan dev ekranın başına geçen binlerce taraftar, karşılaşmanın heyecanını birlikte yaşadı. Maçın başlama düdüğü ile birlikte tezahüratlara başlayan yeşil beyazlı taraftarın sesleri, stadyum içerisinden de duyuldu. Bursaspor taraftarı, maçtan önce yapılan ve taraftara açık gerçekleştirilen son antrenmanda da takımı yalnız bırakmamış ve meşaleler ile birlikte takıma moral vermişti.

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