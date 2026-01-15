İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2026 Perşembe / 27 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,199
  • EURO
    50,4112
  • ALTIN
    6414.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor taraftarı tribüne uzak kaldı
Spor

Bursaspor taraftarı tribüne uzak kaldı

Yeni Mersin İdman Yurdu'nun Aksarayspor maçına çıkmama ihtimali, Bursaspor taraftarının önümüzdeki hafta da takımını sahada izleyememesine sebep olabilir.

IHA15 Ocak 2026 Perşembe 12:50 - Güncelleme:
Bursaspor taraftarı tribüne uzak kaldı
ABONE OL

Yeni Mersin İdman Yurdu'nun hafta sonu oynayacağı Aksarayspor maçı öncesinde herhangi bir hazırlık yapmadığı öğrenildi. Son idmanını yaklaşık bir ay önce gerçekleştiren Mersin temsilcisi, geçtiğimiz hafta Menemen deplasmanında da maça çıkmamıştı. Mersin ekibinin bu hafta da karşılaşmaya çıkmaması durumunda direkt olarak 3. Lig'e düşeceği ve bu nedenle Bursa'ya gelemeyeceği belirtildi.

Bursaspor'un Yeni Mersin İdman Yurdu ile 24 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de oynaması planlanan karşılaşmanın, Mersin ekibinin ligden düşmesi halinde oynanamayacağı ifade edildi. Geçtiğimiz hafta Bursa'da oynanması gereken Yeni Malatyaspor maçının, rakip takımın ligden ihraç edilmesi nedeniyle iptal edilmesiyle yeşil-beyazlı taraftarlar takımlarını sahada izleyememişti.

Bursaspor taraftarının, takımlarına tribünden destek verebileceği bir sonraki maçın ise 1 Şubat tarihinde oynanacak Adanaspor karşılaşması olması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.