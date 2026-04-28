  • Bursaspor taraftarından Eskişehirspor'a destek
Spor

Bursaspor taraftarından Eskişehirspor'a destek

Bursaspor taraftarları, play-off mücadelesi öncesi Eskişehirspor'a destek olmak için tribündeki yerini aldı. Zorlu karşılaşma öncesi iki camia arasındaki dayanışma dikkat çeken bir görüntü oluşturdu.

IHA28 Nisan 2026 Salı 20:54
Bursaspor taraftarından Eskişehirspor'a destek
Bursaspor taraftarı, Balıkesirspor ile zorlu bir play-off maçına çıkacak olan Eskişehirspor'a destek olmak için Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'na geldi.

Eskişehirspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak TFF 3. Lig Play-Off 1. Tur rövanş mücadelesi Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Maç heyecanı kenti sararken, Eskişehirspor'a destek vermek isteyen Bursaspor taraftarı da stadyuma geldi. Yeşil-beyazlı renklere gönül veren İshak Ağrış, İsmail Ağrış, Ömer Ağrış ve Emre Durgay, üzerlerindeki Bursaspor formalarıyla tribünlerde yerlerini aldı.

