İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2020 Pazartesi / 29 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8569
  • EURO
    7,8448
  • ALTIN
    400.198
  • BIST100
    119281
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor, taraftarıyla buluşmaya hazırlanıyor
Spor

Bursaspor, taraftarıyla buluşmaya hazırlanıyor

Süper Lig'e çıkma hazırlıkları yapan Bursaspor Play-Off ilk maçında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Bursaspor, karşılaşma öncesinde taraftarıyla buluşarak moral depolayacak.

IHA20 Temmuz 2020 Pazartesi 18:15 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 18:15
ABONE OL

TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Adana Demirspor’u sahasında ağırlayacak olan Bursaspor, Timsah Arena’da yapacağı antrenman seyircilere de açık olacak.

Süper Lig umutlarını Play-Off maçlarına erteleyen Bursaspor, gözünü Adana Demirspor maçına çevirdi. 22 Temmuz Çarşamba günü, saat 21.00’de oynanacak olan mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren Bursa temsilcisi, ilk maçı kazanarak rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. 21 Temmuz Salı günü Timsah Arena’da saat 20.00’de yapılacak antrenmana taraftarlarda alınacak. Antrenman herkese açık ve ücretsiz olacağın bildirildi.

Taraftar desteği ile moral bulmak isteyen Bursaspor, Play-Off maçlarında başarılı sonuçlar elde ederek Süper Lig’e çıkmayı hedefliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.