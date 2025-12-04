İSTANBUL 17°C / 10°C
4 Aralık 2025 Perşembe
  Bursaspor taraftarlarına deplasman yasağı geldi
Spor

Bursaspor taraftarlarına deplasman yasağı geldi

Mardin İl Spor Güvenlik Kurulu, 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Mardin 1969 Spor-Bursaspor karşılaşmasına güvenlik gerekçesiyle misafir takım taraftarının alınmayacağını açıkladı.

IHA4 Aralık 2025 Perşembe 17:43 - Güncelleme:
Bursaspor taraftarlarına deplasman yasağı geldi
Mardin İl Spor Güvenlik Kurulu, kentte oynanacak tüm sportif karşılaşmaların güvenli şekilde gerçekleşmesi amacıyla yapılan toplantı sonrasında önemli bir karar aldı. Buna göre, 7 Aralık Cumartesi günü Kızıltepe İlçe Stadyumunda oynanacak Mardin 1969 Spor-Bursaspor müsabakasına misafir takım taraftarları alınmayacak.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE YASAK

Kurulun yaptığı açıklamada, müsabaka için gerçekleştirilen risk analizi ve bölgesel güvenlik değerlendirmelerinin ardından karşılaşmanın yalnızca ev sahibi takım taraftarlarıyla oynanmasının uygun bulunduğu ifade edildi. Kararın, kamu düzeninin korunması ve maçın centilmenlik ruhu içinde sürdürülebilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Yetkililer, alınan tedbirlerin sorunsuz bir maç ortamı oluşturmayı hedeflediğini vurgulayarak vatandaşların kararlara hassasiyetle uyması gerektiğini açıkladı. Müsabakada geniş güvenlik önlemleri uygulanacak.

