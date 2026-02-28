Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: Sakin kalmalıyız

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Aksaray maçı öncesi sabır ve baskı vurgusu yaptı. "Skor gelmese de sakin kalmalıyız" dedi.

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta mücadelesinde Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor'u konuk edecek. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda yarın saat 15.30'da oynanacak karşılaşma öncesi Teknik Direktör Mustafa Er önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, rakibin deplasman performansına ve savunma disiplinine dikkat çekerek karşılaşmanın zorluk derecesine vurgu yaptı.

"SKOR GELMEDİĞİNDE SAKİN KALMALIYIZ"

Mustafa Er, Aksaray ekibinin oyunu kilitleyen ve az gol yiyen bir takım olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hepsi birbirinden farklı özelliklere sahip ancak yarınki karşılaşmayı özellikle çok önemsiyorum. Deplasmanda tek mağlubiyeti olan bir takım. Takım savunmasını çok iyi yapan, oyunu kilitleyen bir ekip. Maçları genelde kısır geçiyor; 0-0, 1-1, 2-2 gibi skorlar alıyorlar. Deplasmanda genelde bir gol atıp bir gol yiyen bir görüntüleri var. Zorluk derecesi yüksek bir karşılaşma olacak. Son iki haftadaki gibi başlayacağız; arzulu, istekli ve ön alan baskısıyla. Skor almaya çalışacağız ama skorun gelmediği her dakikada sakin kalmak zorundayız."

Er, taraftarlara da sabır çağrısı yaptı;

"Golün gelmediği anlar olabilir. Tüm senaryolara hazırlıklı olmak zorundayız. Seyircimizin sabırlı olmasını, oyuncularımızı baskı altına almadan desteklemeye devam etmelerini özellikle istiyorum. Oyuncu grubuma inanıyorum. Doksan dakika boyunca istekli ve oyuna odaklı bir anlayışla sahada olacağız."

SAKATLIK DURUMU NETLEŞTİ

Karşılaşma öncesi kadro durumuna da değinen Mustafa Er, Emirhan'ın durumunun iyiye gittiğini ancak Salih'in forma giyemeyeceğini açıkladı. Er, "Emirhan dün antrenmana çıktı, durumu iyi. Bugün de gözlemleyeceğiz. Bir problem olmazsa aramızda olacak. Ancak Salih'i kaybettik. Dün idmanın son bölümünde ayağında problem oldu. En az 2-3 hafta gibi görünüyor. Yarın net şekilde aramızda olmayacak" dedi.

Geçtiğimiz hafta maç sonu açıklamalarıyla ilgili soruya ise Er kısa cevap verdi:

"Sözlerimin arkasındayım. Ne dediğimi o gün orada olan herkes çok iyi biliyor. Biz önümüze bakıyoruz."

Lider konumdaki Bursaspor, sahasında oynayacağı mücadelede üç puan alarak avantajını sürdürmeyi hedefliyor.