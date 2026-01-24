Bursaspor tribünleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, milli birlik ve beraberlik ruhunu tribünlere taşıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor-Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşması öncesinde Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu tribünlerini Türk bayraklarıyla donattı.

Dağıtılan bayraklarla stadyum adeta kırmızı-beyaza bürünürken, Bursasporlu taraftarların elinde yükselen 40 bin Türk bayrağı tribünlerde görsel bir şölen oluşturdu. Vatandaşlar, milli değerlere sahip çıkmanın gururunu hep birlikte yaşadı.

Bursasporlu taraftarlar, bayrak dağıtımıyla milli birlik ve beraberliğe değer katan bu organizasyon dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.