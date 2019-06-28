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Bursaspor, Umut Meraş için Bewşiktaş'tan iki futbolcu istedi

Bursaspor’un yeni yönetimine daha önce Umut Meraş için yaptığı teklifi yineleyen Beşiktaş, farklı bir cevap aldı. Yeşil-Beyazlılar, takasta Umut Nayir ve Sedat Şahintürk’ü istedi, bir miktar para talep etti.

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Sol bek transferinde Kartal’ın 1 numaralı hedefi; Umut Meraş... Görüşmelerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçen hafta Bursaspor’un eski başkanı Ali Ay ile masaya oturan Beşiktaş Yönetimi, taksitler halinde 12 milyon TL üzerinden uzlaşmıştı. Ancak kulüpte yaşanan genel kurul süreci nedeniyle bu transfer resmiyete dökülemedi. Göreve gelen yeni başkan Mesut Mestan ise Beşiktaş’ın tekrarladığı bu teklife farklı bir karşı teklifle yanıt verdi. Kurmaylarıyla görüşen Mestan, Siyah-Beyazlılar’dan Umut Nayir’in yanı sıra genç Sedat Şahintürk’ü bonservisiyle talep etti, bir miktar da para istedi.

Avcı karar verecek

Geçen sezon Umut Nayir Bursaspor’da kiralık olarak forma giyerken, 23 yaşındaki Sedat’ın ise Balıkesirspor ile kiralık mukavelesi bitmiş ve Beşiktaş’a geri dönmüştü. Beşiktaş Yönetimi, bu iki oyuncuyla ilgili teknik direktör Abdullah Avcı’nın vereceği karara göre Bursaspor cephesine dönüş yapacak. Kartal ile her konuda anlaşan ve Bursaspor Başkanı Mesut Mestan’a “Beşiktaş’a gitmek istiyorum” diyen Umut ise bir an önce her iki kulübün el sıkışmasını umut ediyor.

(Fanatik)

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