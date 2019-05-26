Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanan kapanış mücadelelerinde ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmalarda son düdük çaldı.

Göztepe evinde ağırladığı Ankaragücü'nü 84. dakikada Deniz Kadah'ın kullandığı penaltı vuruşuyla 2-1 mağlup etti.

Bir diğer mücadelede ise Kayserispor evinde ağırladığı Erzurumspor'a 2-0 mağlup oldu.

Lige tutunmaya çalışan Bursaspor'da, Malatyaspor'a konuk olduğu karşılaşmayı 2-1 kazandı fakat bu skor ligde tutunmasına yetmedi.

Alınan bu sonuçlara göre lige veda eden takımlar Bursaspor ve BB Erzurumspor olurken, Göztepe Süper Lig serüvenine devam edecek..