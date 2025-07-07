İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2025 Pazartesi / 12 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,999
  • EURO
    46,9818
  • ALTIN
    4249.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bursaspor yarın top başı yapacak

Bursaspor 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yarın 11 yeni transferiyle Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başlayacak.

IHA7 Temmuz 2025 Pazartesi 14:42 - Güncelleme:
Bursaspor yarın top başı yapacak
ABONE OL

TFF 2. Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başlayacak olan Bursaspor, 11 yeni transferlerle güçlendirilmiş kadrosuyla yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

TFF 2. Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Bursaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına yarın başlıyor. Yeşil-beyazlı ekip, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Yeni sezonda güçlü bir kadro ile sahaya çıkmak isteyen Bursaspor, 11 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi. Teknik direktör Adem Çağlayan yönetimindeki takımda, hem fiziksel hem de taktiksel anlamda yoğun bir hazırlık süreci öngörülüyor.

  • bursaspor
  • hazırlıklık
  • Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.