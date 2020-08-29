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Spor

Bursaspor yeni başkanını yarın seçecek

Bursaspor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu yarın gerçekleştirilecek. Kongrede tek aday olan Erkan Kamat'ın yeşil beyazlı kulübün yeni başkanı olması bekleniyor.

DHA29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:00 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:00
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Bursaspor Kulübü’nün, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu çoğunluk aranmaksızın yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 17.00’de gerçekleşecek. Kongreye tek aday olarak giren Erkan Kamat’ın, Bursa ekibinin yeni başkanı olması bekleniyor.

Transfer tahtası kapalı olan ve mevcut borçlar nedeniyle transfer gerçekleştiremeyen Bursaspor Kulübü’nün, transfer yapabilmesi için FIFA ve UÇK’daki kesinleşmiş dosyalara göre, 45 milyon 142 bin 615 TL’lik borcu kısa vadede ödemesi gerekiyor. Genel Kurul öncesinde Bursaspor Kulübü’nün toplam 492 milyon 291 bin 586 TL’lik borcu yer alıyor. Ayrıca Bursaspor Kulübü’nün kısa vadede; kesinleşmiş dosyalar ile beraber yargılaması devam eden dosyaların da olduğu şekliyle aleyhte sonuçlanması halinde toplamda 71 milyon 218 bin 301 TL + işlemiş faiz şeklinde bir ödeme yükümlülüğü bulunuyor.

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