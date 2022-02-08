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Spor

Bursaspor, Yusuf Türk'ü kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'da forma giyen Yusuf Türk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA8 Şubat 2022 Salı 20:45 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 20:45
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Bursaspor, Gaziantep FK'dan Yusuf Türk'ü kiraladı. 24 yaşındaki futbolcunun lisansı da çıktı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'dan Yusuf Türk'ü kiraladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize Hoş Geldin Yusuf Türk" ifadelerine yer verildi. Sezonun geri kalanında Bursaspor formasını terletecek olan 24 yaşındaki forvet oyuncusu, teknik direktör Tamer Tuna'nın görev vermesi halinde cuma akşamı oynanacak olan Samsunspor müsabakasında da forma giyebilecek.

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