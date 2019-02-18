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Bursaspor'a Başakşehir maçı öncesi müjdeli haber

Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam ederken sakatlığı büyük ölçüde geçen Diafra Sakho'nun İstanbul deplasmanında forma giymesi bekleniyor. Yeşil beyazlılarda Tunay ve Kubilay'ın tedavileri ise sürüyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlılar daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı. Sakatlığı bulunan Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş'un tedavileri sürerken, gribal enfeksiyon geçiren Aytaç Kara kondisyon salonunda çalıştı.

SAKHO, BAŞAKŞEHİR'E KARŞI OYNAYABİLECEK

Bursaspor'da haftalardır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Diafra Sakho tedavisinin olumlu yönde ilerlemesi ise teknik heyeti memnun etti. Bunun üzerine Sakho'nun Medipol Başakşehir maçında da oynama ihtimali kuvvetlendi. Forvet Umut Nayir'in de performansında yaşadığı düşüklüğün ardından Sakho'nun İstanbul deplasmanında forma giymesi bekleniyor. Öte yandan son 3 maçtır sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Sakho, son 10 maçta da yine sakatlığından ötürü sadece 41 dakika süre alabildi. Bu sezon Süper Lig'de yalnızca 10 maça çıkabilen Sakho, 9 mücadeleyi ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Bugün Fransa'daki tedavisinin ardından Türkiye'ye gelen Sakho, yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara katılacak.

(DHA)

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