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Spor

Bursaspor'a durmak yok

Giresunspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor, ara vermeden Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlılar yarın izin yapacak.

IHA27 Eylül 2020 Pazar 15:19 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 15:19
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TFF 1. Lig’in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’de deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışması ile devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Giresunspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarını izinli geçirip hazırlıklarını salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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