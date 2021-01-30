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Spor

Bursaspor'da Ali Akman, Eintracht Frankfurt ile anlaştı

TFF 1. Lig'de Bursaspor forması giyen yıldız adayı Ali Akman, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 00:35 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 00:35
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Alman basını TFF 1. Lig'de Bursaspor forması giyen 18 yaşındaki genç yıldız adayı Ali Akman'ın Almanya'ya transfer olmaya hazırlandığını yazdı.

SEZON SONUNDA EİNTRACHT FRANKFURT

Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla parmak ısırtan Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt formasını sezon sonunda giyeceği ve anlaşmaların tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Sezon sonunda serbest kalacak oyuncunun peşinde Chelsea, Arsenal, Wolfsburg gibi takımların olduğu belirtilen haberde anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunun altı çizildi.

TFF 1. Lig'de çıktığı 17 maçta 10 gol atarak takımının yıldız ismi olan Ali Akman, Ümit Milli Takım'da da boy gösteriyor.

"DİREKT OLARAK AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ...

Ali Akman, "Hedef İstanbul üzeri Avrupa mı, direkt Avrupa mı?" sorusuna "Direkt olarak Avrupa'ya gitmek istiyorum" yanıtını vererek isteğini açıkça dile getirmişti.

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