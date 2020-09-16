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Spor

Bursaspor'da Ali Akman'a transfer teklifi yağıyor

Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman'a transfer teklifi yağıyor ancak 18 yaşındaki futbolcu için en yüksek teklifin 350 bin euro olması nedeniyle yeşil beyazlı yönetimi ikna olmuş değil.

IHA16 Eylül 2020 Çarşamba 13:48 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 13:48
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Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman’a yurt içi ve yurt dışından teklifler gelse de hiçbiri yeşil beyazlı kulübü tatmin edici düzeyde değil.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da ilk haftadan yıldızı parlayan Ali Akman’a teklif yağıyor. Hem yurt içi hem de yurt dışından alınan teklifleri ise yeşil-beyazlı kulüp düşünmeden reddediyor. Ligin ilk maçında Adana Demirspor ağlarını da havalandıran 18 yaşındaki golcüye en yüksek teklif yurt dışından bir takımdan gelirken, bu rakamın da 350 bin euro civarında olduğu öğrenildi.

1 sene sonra sözleşmesi de sona erecek olan Ali Akman için yönetimin düşüncesi ise, değerini bulması halinde göstereceği performansla da bağlantılı olarak oyuncuyu devre arasında elden çıkartmak. Yeni sözleşmeye de yanaşmayan genç isim, aksi halde gelecek sezon bedelsiz olarak Bursaspor’dan ayrılabilir.

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