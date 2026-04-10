  • Bursaspor'da Ankara Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor'da Ankara Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

TFF 2.Lig'in 32. haftasında deplasmanda Ankara Demirspor'a konuk olacak olan Bursaspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA10 Nisan 2026 Cuma 18:31
Kapalı gişe oynanacak kritik Ankara Demirspor maçı öncesi Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor, ligin 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Eskişehir'de kapalı gişe oynanması beklenen karşılaşma öncesinde yeşil-beyazlı ekipte tempo giderek artıyor. Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular güne ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın devamında pas oyunları üzerinde duran ekip, ardından taktik çalışmalara geçti. Teknik heyet, maçın oyun planı üzerinde yoğunlaşırken, oyuncuların istekli görüntüsü dikkat çekti.

Bursaspor, Ankara Demirspor karşılaşması öncesi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

