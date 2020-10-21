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Spor

Bursaspor'da Burak Altıparmak'tan büyük özveri

Bursaspor'un gurbetçi orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'ın, Balıkesirspor maçında sakat olmasına rağmen takımını yalnız bırakmadığı öğrenildi.

IHA21 Ekim 2020 Çarşamba 13:22 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 13:22
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da futbolcuların özverili davranışları dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlıların Balıkesirspor ile karşılaştığı mücadelede birçok pozisyona giren ve sergilediği performansla dikkat çeken Burak Altıparmak’ın ciddi bir sakatlık yaşanmasına rağmen takımını yalnız bırakmak istemediği belirtildi. Sol kasık problemi yaşayan Burak’ın, kulüp doktorlarına, “Kendimi iyi hissediyorum. Oynayacağım” demesi herkesin takdirini topladı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sakatlığının sürdüğü ancak takımını Menemenspor ve Akhisarspor deplasmanlarında da yalnız bırakmak istemediği öğrenildi.

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