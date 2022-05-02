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Spor

Bursaspor'da Elton Acolatse aylar sonra sahalara döndü

Sakatlığı sebebiyle aylardır formasından uzak kalan Bursaspor'un Hollandalı futbolcusu Elton Acolatse, “3 puanla döndüğüm için mutluyum” dedi.

IHA2 Mayıs 2022 Pazartesi 13:36 - Güncelleme:
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Bursaspor'da aylar sonra formasına Manisa FK maçında kavuşan Elton Acolatse, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Hollandalı futbolcu, sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalmasından dolayı üzgün olduğunu ancak artık yeşil-beyazlı takıma katkı sağlayabileceğini söylemişti. Manisa FK maçının 74. dakikasında Joao Pedro'nun yerine oyuna dahil olan Acolatse, son dakikalarda gösterdiği performansla da dikkat çekti. 3-1 kazanılan maç sonrası açıklama yapan 27 yaşındaki futbolcu, sakatlıktan sonraki ilk maçı olduğunu belirterek, "3 puanla döndüğüm için mutluyum" ifadelerini kullandı.

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