Bursaspor'da görev dağılımı yapıldı

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "2.7.2023 tarihinde Timsah Park'ta gerçekleştirdiğimiz Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısında Recep Günay başkanlığında seçilen Yönetim Kurulumuzun görev dağılımı gerçekleştirilmiştir."

Görev dağılımı şu şekilde oldu; Başkan:Recep Günay, 2. Başkan: Metin Genç, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Ali Ekber Kartum, Genel Sekreter: Savaş Sefa, Futbol Şube Sorumlusu: Sedat Topaloğlu, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Recep Günay, Bursastore'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: AliRıza San, Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Turan Cesur, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Samet İlhan, Turan Cesur, Amatör Branşlar ve Futbol Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ersel Kuzu, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Savaş Sefa, Necati Desovalı, Taraftar ve Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ersel Kuzu, Yatırım ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Metin Genç, Abdülkadir Kargılı, Kurumsal Strateji ve Planlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ersoy Horoz, Yönetim Kurulu Sözcüsü: İlyas Kaya