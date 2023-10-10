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Spor

Bursaspor'da Gölcükspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gölcükspor'la karşı karşıya gelecek olan Bursaspor'da hazırlıklar akşam saatinde yapılan idmanla sona erdi.

IHA10 Ekim 2023 Salı 01:04 - Güncelleme:
Bursaspor'da Gölcükspor maçı hazırlıkları tamamlandı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Gölcükspor'la karşı karşıya gelecek olan Bursaspor'da hazırlıklar akşam saatinde yapılan idmanla tamamlandı. Yeşil-beyazlı futbolcular, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda yarın saat 20.00'de sahasında karşılaşacağı Gölcükspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlı alan oyunlarıyla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan oyuncular, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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