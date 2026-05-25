Bursaspor'da iç transfer: Barış Gök ile yola devam

Yeni sezon öncesinde bütçe disiplinini sağlayan ve transfer perdesini Juergen Elitim hamlesiyle açan Bursaspor, iç transferde de adımlarını sıkılaştırıyor. Yeşil beyazlı yönetim, mevcut kadronun istikrarlı isimlerinden profesyonel futbolcu Barış Gök ile yeniden anlaşma sağladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi.

Kulüp tarafından paylaşılan resmi mesajda, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Barış Gök ile sözleşme yenilemiştir. Oyuncumuza formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.