Bursaspor'da kaptanlar ile yollar ayrıldı

Bursaspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, son iki sezonda takım kaptanlığı görevini üstlenen Muhammet Demir ve Musa Çağıran ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, her iki futbolcunun da Bursaspor'un zorlu dönemlerinde önemli sorumluluklar aldığı belirtilirken, takıma verdikleri katkılar nedeniyle teşekkür edildi. Açıklamada Muhammet Demir ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı ifade edilirken, sözleşmesi sona eren Musa Çağıran ile ise yeni kontrat yapılmadığı kaydedildi.

İki sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen deneyimli futbolcuların, saha içindeki performanslarının yanı sıra takım içindeki liderlik rolleriyle de öne çıktığı vurgulandı. Özellikle genç oyuncular için önemli bir örnek oldukları belirtilen kaptanlara kariyerlerinin geri kalanında başarı dilekleri iletildi.

Yeni sezon öncesinde kadrosunda değişime gitmeye hazırlanan Bursaspor'da önümüzdeki günlerde yeni ayrılık ve transfer gelişmelerinin yaşanması bekleniyor.