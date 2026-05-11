İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3601
  • EURO
    53,4798
  • ALTIN
    6903.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor'da kaptanlar ile yollar ayrıldı
Spor

Bursaspor'da kaptanlar ile yollar ayrıldı

Bursaspor, iki sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammet Demir ve Musa Çağıran ile yollarını ayırdığını duyurdu.

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2026 Pazartesi 21:44 - Güncelleme:
Bursaspor'da kaptanlar ile yollar ayrıldı
ABONE OL

Bursaspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, son iki sezonda takım kaptanlığı görevini üstlenen Muhammet Demir ve Musa Çağıran ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, her iki futbolcunun da Bursaspor'un zorlu dönemlerinde önemli sorumluluklar aldığı belirtilirken, takıma verdikleri katkılar nedeniyle teşekkür edildi. Açıklamada Muhammet Demir ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı ifade edilirken, sözleşmesi sona eren Musa Çağıran ile ise yeni kontrat yapılmadığı kaydedildi.

İki sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen deneyimli futbolcuların, saha içindeki performanslarının yanı sıra takım içindeki liderlik rolleriyle de öne çıktığı vurgulandı. Özellikle genç oyuncular için önemli bir örnek oldukları belirtilen kaptanlara kariyerlerinin geri kalanında başarı dilekleri iletildi.

Yeni sezon öncesinde kadrosunda değişime gitmeye hazırlanan Bursaspor'da önümüzdeki günlerde yeni ayrılık ve transfer gelişmelerinin yaşanması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Elektrik direkleri toprak altında kaldı! Heyelan saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.