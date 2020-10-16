İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2020 Cuma / 28 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9141
  • EURO
    9,2792
  • ALTIN
    484.208
  • BIST100
    1192.73
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor'da loca fiyatları açıklandı
Spor

Bursaspor'da loca fiyatları açıklandı

TFF'nin loca kararı sonrası TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, localarını taraftara açtı. Yeşil beyazlı kulüp locaların satışı ve fiyatı ile ilgili bilgilendirmeyi duyurdu.

IHA16 Ekim 2020 Cuma 19:31 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 19:31
ABONE OL

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, localarını taraftara açtı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararına göre hareket eden yeşil beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden fiyatlandırma ile ilgili açıklama yayımladı. Bursaspor Kulübü yaptığı bildiri de şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararına istinaden localarımız yüzde 50 kapasiteyle taraftarımıza açılacaktır. Buna göre loca fiyatlarımız aşağıdaki gibidir.

Maçlık loca fiyatlarımız şu şekildedir:

10 Kişilik - 3.500 TL

15 Kişilik - 5.000 TL

20 Kişilik - 7.000 TL

30 Kişilik - 10.000 TL

40 Kişilik - 15.000 TL

2020 - 2021 Sezonu Loca Fiyatlarımız şu şekildedir:

10 Kişilik - 50.000 TL

15 Kişilik - 75.000 TL

20 Kişilik - 100.000 TL

30 Kişilik - 150.000 TL

40 Kişilik - 200.000 TL”

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.