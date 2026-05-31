Bursaspor'da mali tablo açıklandı

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, göreve geldikleri iki yıllık süreçte kulübün borcunu 2 milyar 13 milyon liradan 391 milyon liraya düşürdüklerini açıkladı.

AA31 Mayıs 2026 Pazar 23:01
Bursaspor Kulübünde olağan idari ve mali genel kurul gerçekleştirildi.

Genel kurul, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Orhangazi Salonu'nda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından yönetim kurulu faaliyetlerini anlatan Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, göreve geldikleri 2 yıllık sürede borç tutarını 2 milyar 13 milyondan, 391 milyona indirdiklerini söyledi.

Çelik, Bursaspor'un büyük bir kulüp olduğunu vurgulayarak, mali, sportif ve idari yönden güçlü bir Bursaspor inşa ettiklerini aktardı.

3. Lig'den 1. Lig'e yükselen kulübün mevcut yerli oyuncu kadrosunun değerli olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Birçok 1. Lig takımı kaliteli yerli oyuncu arayışındayken Bursaspor, 1 ya da 2 yerli oyuncu takviyesi ile lige başlayacak durumdadır. İdari anlamda taraftarıyla bütünleşmiş, 2 yılda 72 bin 600 kombine, 115 binden fazla forma satmış, stadyum taraftar ortalamasında tüm profesyonel liglerde ilk 2'den hiç düşmemiş, ulusalda değil, uluslararası arenada konuşulan bir Bursaspor var. Dün Bursaspor'un nasıl düştüğünü konuşuyorlardı, bugün Bursaspor'un ne kadar yükseleceğini konuşuyorlar."

Enes Çelik, bazım takımların taraftarlarının "Bursaspor bu transferleri nasıl yapıyor?", "Bursaspor bu borcu nasıl kapatıyor?" tarzında sorularıyla karşılaştıklarını belirterek, "2 yıldır valilik onaylı açtığımız hesaba 548 milyon, tamamı hibe olan bağış almış ve bu rakamın 214 milyonluk kısmı, bizzat yönetim kurulu ve kurul üyelerimiz tarafından bağışlanmış bir Bursaspor var. 72 bin kombine satmış, 540 milyon liradan fazla biletleme geliri elde etmiş bir Bursaspor var." ifadelerini kullandı.

Görev süresi boyunca devlete 2 yılda 397 milyon lira vergi ödemesi yaptıklarını dile getiren Çelik, "Bize bunları söyleyenlerin tuttukları takımlar acaba ne kadar vergi ödedi? Kamuya ne kadar ödediniz? Ne kadar forma, ne kadar kombine sattınız? Ne kadar sportif geliriniz var? Yoksa bunların hiçbiri yok ve oyuncuların maaşlarını asgari ücretten mi gösterdiniz? Çıkın şeffaf bir şekilde, bizim gibi açıklayın, ondan sonra karşımıza geçin konuşun." dedi.

10 MİLYON LİRA KİRA GELİRİ HEDEFİ

Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Özlüce Mahallesi'ne inşa edilen 3 halı saha, idari bölümler ve kafeteryadan oluşan, 1500 öğrenci kapasiteli futbol okulunun açılışını haziran ayında yapacaklarını aktaran Çelik, Vakıfköy'de de Yıldırım Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle bir suni çim saha yapıldığını ve binalardaki iyileştirme çalışmalarının çoğunun tamamlandığını dile getirdi.

Enes Çelik, kulübün geleceği için düzenli gelir kaynaklarını çok önemsediklerinin altını çizerek, "Tema 16 ve Meydan 16 projelerimizin tamamlanmasıyla kulübümüzün aylık 10 milyon lira kira gelirine ulaşmasını hedeflemekteyiz." dedi.

Kulübün kuruluş yıldönümü olan 1 Haziran'da kutlama yapacaklarını vurgulayan Çelik, "Ayrıca yeni sezon formalarımızın tanıtımını da yine 1 Haziran'da duyuracağımız 'Bursaspor Plus' uygulaması üzerinden yapacağız." diye konuştu.

Daha sonra Bursaspor Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Sertaç Konya tarafından denetleme kurulu raporu okundu.

Genel kurulda yönetim kurulu, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi, 1 Haziran 2026- 31 Mayıs 2027 mali hesap dönemi bütçe tasarısı karara bağlandı.

