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Spor

Bursaspor'da Menemenspor maçı öncesi iki eksik

Bursaspor, TFF 1. Lig'de bu akşam deplasmanda Menemenspor'la karşılaşacak. Yeşil beyazlı takımda sakatlıkları bulunan kaleci Ataberk Dadakdeniz ve Vefa Temel karşılaşmada forma giyemeyecek.

IHA22 Ekim 2020 Perşembe 12:58 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 12:58
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TFF 1. Lig’in 6. haftasında Bursaspor deplasmanda bu akşam Menemenspor’la kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak. Kritik karşılaşmanın hakemi ise Suat Arslanboğa.

Ligde son maçında Balıkesirspor’u son dakikalarda bulduğu gollerle deviren Bursaspor, galibiyet serisi yakalamak istiyor. Yeşil-beyazlılarda kaleci Ataberk Dadakdeniz ve Vefa Temel sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Bursaspor’un 5 haftası geride kalan ligde 7 puanı bulunuyor.

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