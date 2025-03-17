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Spor

Bursaspor'da Pablo Martin Batalla dönemi sona erdi

Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 17:05 - Güncelleme:
Bursaspor'da Pablo Martin Batalla dönemi sona erdi
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Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Sayın Batalla'ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Verdiğin hizmetler için teşekkür ederim Pablo, bundan sonra da bu şehrin çocuklarının Bursasporlu olması için bizimle beraber misyonun devam ediyor, gracias amigo" ifadesini kullandı.

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