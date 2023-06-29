Bursaspor'da Recep Günay yeniden başkanlığa aday oldu

Bursaspor'un 2 Temmuz Pazar günü yapacağı olağanüstü kongrede başkan adayı olan Recep Günay, 48 saat içinde adaylıktan çekilmişti. Günay yeni yaptığı açıklamada, adaylığa devam etme kararı aldıklarını dile getirdi.

Bursaspor'da 2 Temmuz Pazar günü yapılacak olağanüstü kongresine tek aday olarak çıkan Recep Günay, yine fikir değiştirdi. Önce aday olan, sonra adaylıktan çekilen ve an itibariyle tekrar aday olmaya devam etme kararı alan Recep Günay, şunları söyledi: