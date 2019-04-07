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Bursaspor'da Samet Aybaba dönemi sona erdi

Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba yönetim ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrıldı.

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Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından görevinden istifa etti.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonuna birlikte başladığımız Teknik Direktörümüz Samet Aybaba ile Alanya deplasmanı dönüşünde, kendisinden gelen talep üzerine bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Değişimin gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varılmış ve sözleşmenin karşılıklı olarak feshi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Kendisine Bursaspor'a yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yeni teknik ekibin oluşumu konusunda çalışmalarımız en kısa zamanda tamamlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"BİR SÜRÜ SAYGISIZLIKLARIN KARŞISINDA DURDUK"

Aybaba, Alanyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından, "Geldiğim günden beri Bursaspor için inanılmaz mücadele ettim. Çok iyi şeyler yaptım. Sadece 5 puanın arasına sıkışmış, kamuoyuna anlatamadığımız bir sürü şey geliştirdik. Ekonomisini, oyuncusunu geliştirdik. Yetenekli genç oyuncu bulma anlamında çok iş yaptık, direndik, mücadele ettik. Bir sürü saygısızlıkların karşısında durduk ama insanların bunu anlaması lazım. Elimizdeki mevcut kadronun nasıl olduğunu, ne yapabileceğini, teknik heyetin nasıl çabaladığını, çalıştığını belli bir yere gelmiş benim gibi bir ismin bu takımın bir yerde kalması için neleri riske ettiğini anlamaları lazım. Saygı duyuyorum. Bu, futbolun içinde var." ifadelrini kullanmıştı.

Bursaspor, 27 hafta sonunda 5 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyetyle 28 puan toplamış ve son haftalardaki düşüşün ardından kümede kalma yarışına dahil olmuştu.

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