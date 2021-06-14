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Spor

Bursaspor'da transfer yasağını kaldırmak için çalışmalar başladı

Transfer engeli nedeniyle, geçtiğimiz sezon kadrosuna takviye gerçekleştiremeyen Bursaspor'da yeni yönetim, transfer engelinin kaldırılabilmesi için kolları sıvadı.

DHA14 Haziran 2021 Pazartesi 13:36 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 13:36
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2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, transfer engelini kaldırabilmek için bugünden itibaren çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden son durumu paylaşan Adanur, "Tahtayı açmak için tek tek anlaşmalara başlıyoruz. Taraftarımızın desteği ile bu işi çok kısa bir sürede bitireceğimize inanıyorum. Yönetim olarak çalışmalarımızı yaptık, ödevimize hazırlandık. Haydi Bismillah. Transfer tahtası ve Ulusal Lisans alabilmemiz için muvafakatname almamız gereken kurum ve kişi sayısı 44'tür. Günbegün sayı azalmaya başlayacak. Kamuoyunu bu konuda güncel şekilde şahsen bilgilendirmeye devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde transfere engel futbol ailesi borçları ve lisansa engel futbol ailesi borçları euro bazında 7 milyon 840 bin 512, dolar bazında 556 bin 360, İsviçre Frangı bazında 566 bin 500 ve Türk Lirası bazında da 8 milyon 249 bin 628 lira olarak paylaşmıştı.

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