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Spor

Bursaspor'da Ümraniyespor mesaisi

Altay mağlubiyeti sonrası izin yapmayan Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor.

IHA30 Kasım 2020 Pazartesi 13:51 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 13:51
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TFF 1.Lig’in 12. haftasında sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde basına kapalı gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Son lig maçında Altay’a 3-1 mağlup olan Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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