Bursaspor'dan 70 milyonluk sponsorluk anlaşma

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması'nda Başkan Enes Çelik de katılım sağladı.

Enes Çelik: "Bursaspor'un son iki yılda yazdığı hikâyenin en önemli aktörlerinden biri de sponsorlarıdır"

Organizasyonda konuşan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Bursaspor, iyi gününde de kötü gününde de yüz binlerce gencin, çocuğun ve taraftarın gönlünde yer edinmiş, şehrimizin en önemli değerlerinden biridir. Bursaspor'un son iki yılda yazdığı hikâyenin en önemli aktörlerinden biri de sponsorlarıdır. Metro istasyonlarında, tanıtımlarımızda, stadyumumuzda yerlerini aldılar. Şimdi de göğüs sponsorluğu ile desteklerini bir adım daha ileri taşıyorlar. Belki şu an tam olarak farkında değiliz ama Bursa bir hikâye yazıyor. Dört milyonluk bir şehir, birlik ve beraberlik içerisinde önemli bir başarı hikâyesi oluşturuyor. Bu hikâyenin başından sonuna kadar yanımızda olan simge isimlerden biri oldular. Üstelik bunu sadece sözde değil, gönülden ve yürekten yaptılar. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. 2026-2027 sezonunu kapsayan ve Bursaspor'umuzun başarılarıyla uzun yıllar devam etmesini arzu ettiğimiz sponsorluk anlaşmamızın, stat isim sponsorluğunda yakaladığımız başarıyı göğüs sponsorluğunda da sürdürmesini temenni ediyorum. Göğüs sponsor anlaşmamızın yıllık getirisi 70 milyon liradır" şeklinde konuştu.

Özer Matlı: "Bursa, birlikte başarmanın şehridir"

Bursaspor'a sponsor desteği olan Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ise, "Bugün burada, ortak değerlerimize duyduğumuz inancı, Bursa'ya olan bağlılığımızı ve geleceğe birlikte yürüme irademizi göstermek için bir aradayız. Matlı Grubu çatısı altında yeniden yükselen Yörsan için Bursa yalnızca bir şehir değil; değerlerine sahip çıkan, emeği, heyecanı ve ortak hafızasıyla bizim için çok özel bir merkezdir. Bursa; çalışkanlığın, dayanışmanın, üretimin, aile bağlarının ve birlikte başarmanın şehridir. Bugün Bursaspor ile kurduğumuz bu iş birliği de yalnızca bir sponsorluk anlaşması değildir. Bu birliktelik, sadece sofralara değil; şehirlerin ortak değerlerine, toplumsal heyecanlarına ve ortak hayallerine dokunan bir marka anlayışının güçlü bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.