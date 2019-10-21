Bursaspor'dan Ali Ay'a ihraç kararı çıktı
Bursaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda eski başkan Ali Ay ve Cemil Parlakay ihraç istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.
Ali Ay‘ın kulüpten ihraç edilmesi için başlatılan süreçte geçtiğimiz hafta hem Ali Ay hem de Cemil Parlakay‘ın savunmaları alınmıştı. Bursaspor Kulübü Disiplin Kurulu, kulübü maddi ve manevi zarara uğrattığı gerekçesiyle Ali Ay ve Cemil Parlakay’ı ihraç kararı aldı.
Mesut Mestan başkanlığındaki Yönetim Kurulu‘nun vereceği son karara göre eski başkanın ihraç edilmesini önü açılmış olacak.
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