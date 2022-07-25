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Spor

Bursaspor'dan ayrılan Mustafa Er'in yeni takımı belli oluyor

Yalçın Koşukavak ile anlaşamaya ve teknik direktör arayışlarını sürdüren ve Bucaspor 1928, Bursaspor'un eski hocası Mustafa Er ile görüştüğü öğrenildi.

DHA25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:21 - Güncelleme:
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Transfer döneminde Afyonspor'dan forvet Erhan Şentürk, Ankaraspor'dan orta saha Furkan Çil ve Bandırmaspor'dan stoper Lokman Gör'ü kadrosuna dahil eden 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 1928 teknik direktör arayışlarını hızlandırdı.

Yalçın Koşukavak'la bir süredir görüşen ancak sonuç alamayan sarı-lacivertlilerin Mustafa Er ismi üzerine yoğunlaştığı kaydedildi. Er'le görüşen başkan Cihan Aktaş'ın olumlu mesafe kat ettiği ve tarafların bir aksilik olmazsa anlaşma sağlayacağı ifade edildi. Mustafa Er teknik adamlık kariyerinde Bursaspor ve Kırşehir Belediyespor'u çalıştırdı.

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